Devil's Line: ulteriori dettagli sul cast dell'anime tratto dal manga di Ryo Hanada

Il sito ufficiale della trasposizione anime di, serie tratta dal popolare manga di Ryo Hanada, ha svelato ulteriori dettagli sul cast della produzione, che va d arricchire l'elenco già emerso nelle ultime settimane.

I nuovi membri che entrano a far parte del cast dell'anime di Devil's Line, per dar voce ai vari personaggi che compongono l'opera, sono: Hiro Shimono, che interpreterà Shōta Akimura, compagno di college di Tsukasa; Satoshi Hino sarà invece Ryūsei Yanagi, dottore presso il Dipartimento di Sicurezza Pubblica della Polizia Metropolitana di Tokyo; infine, Daisuke Hirakawa sarà Ryūnosuke Katagiri.

Gli altri membri del cast di Devil's Line, oltre quelli nuovi appena annunciati, sono:

Yoshitsugu Matsuoka (Yūki Anzai)

Yui Ishikawa (Tsukasa Taira)

Kazuyuki Okitsu (Yōsuke Asami)

Ryota Ohsaka (Naoya Ushio)

Akira Ishida (Megumi Ishimaru)

Mayumi Asano (Midori Anzai)

Mamoru Miyano (Tamaki Anzai)

Ryohei Kimura (Hans Lee)

Yoshimasa Hosoya (Takashi Sawazaki)

Miyuki Sawashiro (Juliana Lloyd)

Takahiro Sakurai (Kirio Kikuhara)

Hiroshi Kamiya (Takeshi Makimura)

Nao Tōyama (Nanako Tenjō)

Shouta Aoi (Kenichi Yoshii)

L'anime di Devil's Line è diretto da Yoshinabu Tokumoto per Platinum Vision, supportato dall'assistant director Hideaki Nakano. Il primo episodio della serie debutterà il 7 aprile 2018 in Giappone su AT-X, Tokyo MX, BS11, Sun TV e KBS Kyoto. Il manga è sbarcato recentemente in Italia, edito da Planet Manga, con il primo volume arrivato sui nostri scaffali proprio nel mese di marzo.