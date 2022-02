Devil's Reign, l'ultimo colpo di scena cita la storia più celebre di Daredevil

Con il proseguimento delle pubblicazioni del crossover Devil's Reign, viene confermata l'importanza fondamentale dell'evento nella storia del Diavolo Custode. Nel quarto numero della serie, lo sceneggiatore Chip Zdarsky è andato a pescare a piene mani dal passato di Daredevil per confezionare il colpo di scena che ha chiuso il numero.

Mentre il cliffhanger del terzo numero di Devil's Reign suggeriva la morte di un popolare personaggio secondario, il quarto numero, in apertura, fa un passo indietro confermando che Foggy Nelson è in realtà sopravvissuto al pestaggio, pur avendo però riscontrato pesanti ferite.



Con il bando di tutte le attività supereroistiche sul territorio di New York da parte del sindaco Wilson Fisk a.k.a. Kingpin, alcuni supereroi sono stati arrestati. Come mostrato nella preview di Devil's Reign 4, i supereroi incarcerati sono riusciti ad evadere di prigione, mentre quelli sfuggiti agli arresti cercano di trovare un modo per fermare i piani di Kingpin.



Nel frattempo, Wilson Fisk in persona, ottenuti i poteri psichici dell'Uomo Porpora, ha scoperto di poter contrastare l'ipnosi che l'ha portato a dimenticare l'identità segreta della sua nemesi, Daredevil. In chiusura del numero, quindi, vediamo Kingpin riottenere i suoi ricordi rubati mentre pronuncia il nome di Matt Murdock.



Il tutto mentre la didascalia riporta come Kingpin sia finalmente rinato, o meglio, "born again", citazione diretta a Daredevil: Born Again, tra le più celebri storyline con protagonista il Diavolo di Hell's Kitchen, scritta da Frank Miller e illustrata da David Mazzucchelli.



Per scoprire quali saranno i prossimi piani di Kingpin ora che ha riscoperto l'identità segreta di Daredevil bisognerà attendere il 9 Marzo 2022, data in cui è prevista negli Stati Uniti l'uscita di Devil's Reign #5, di Chip Zdarsky e Marco Checchetto.