Devil's Reign, Daredevil vuole uccidere Kingpin nella preview del finale

L'evento crossover Devil's Reign con protagonista Daredevil è ormai agli sgoccioli. La prossima settimana, Marvel pubblicherà negli Stati Uniti il sesto ed ultimo numero della serie. In una preview pubblicata dall'artista Marco Checchetto, vediamo un Daredevil intenzionato a mettere da parte il suo codice e a uccidere Kingpin una volta per tutte.

Lo scontro finale tra Daredevil e Kingpin era stato già preannunciato dalla pubblicazione della cover di Devil's Reign #6. La motivazione principale dietro la controversa decisione presa da Matt Murdock è l'assassinio di suo fratello Mike da parte di Kingpin, raccontato nel precedente numero.



In Devil's Reign #5, infatti, Kingpin ha riacquisito i suoi ricordi circa l'identità segreta di Daredevil. Si è quindi recato a casa di Matt Murdock con l'intenzione di ucciderlo, ma al suo posto ha trovato invece Mike, fratello gemello di Matt.



Mentre Kingpin è ora convinto di aver ucciso la sua nemesi, il vero Daredevil è in realtà nel bel mezzo di uno scontro con i Thunderbolts sotto il controllo dell'Uomo Porpora. La preview pubblicata da Checchetto mostra Matt scoprire della morte di suo fratello per mano di Kingpin, prendendo così la decisione di mettere fine alla situazione in modo definitivo.



Per scoprire se Daredevil ucciderà effettivamente Kingpin, dovremo attendere il 6 Aprile, giorno in cui verrà pubblicato negli Stati Uniti Devil's Reign #6, di Chip Zdarsky e Marco Checchetto. Al termine della miniserie, i due fumettisti continueranno a raccontare le avventure del Diavolo Custode in una nuova serie di Daredevil che ricomincia dal numero 1.