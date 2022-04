Devil's Reign, l'epilogo dell'evento lancia le nuove serie dei Thunderbolts e di Daredevil

Sebbene la miniserie crossover Devil's Reign sia giunta a conclusione, alcune trame rimaste in sospeso troveranno la loro conclusione in Devil's Reign: Omega, epilogo che vedrà Luke Cage sostituire Kingpin come Sindaco di New York, e affidare a Hawkeye l'onere di guidare i nuovi Thunderbolts.

L'evento Marvel Devil's Reign si è concluso con la vittoria degli eroi di New York, che hanno sconfitto i Thunderbolts controllati dall'Uomo Porpora. Daredevil, vero protagonista dell'evento, è inoltre riuscito a sconfiggere Kingpin, sebbene abbia rinunciato all'ultimo momento ad uccidere Wilson Fisk nel tentativo di vendicare la morte di suo fratello Mike.



Nonostante Kingpin sia uscito politicamente distrutto dell'evento, l'ex Re del Crimine ha ottenuto la possibilità di allontanarsi dal mondo delle tutine e dei superpoteri, lasciandosi la sua vita da villain alle spalle per cercare di iniziarne una nuova con sua moglie Typhoid Mary, e riuscendo a strappare così, nonostante tutto, un lieto fine per la sua storia.



L'epilogo Devil's Reign: Omega vedrà Luke Cage vincere le elezioni e diventare sindaco di New York, creando i nuovi Thunderbolts. Una preview pubblicata da Marvel (che condividiamo in fondo all'articolo) mostra che ci sarà spazio anche per Daredevil e Elektra, che nel finale di Devil's Reign avevano deciso di riformare il gruppo The Fist per fronteggiare la minaccia della Mano. Oltre a lanciare la nuova serie dei Thunderbolts, quindi, l'epilogo darà il via anche alla nuova serie di Daredevil che ricomincia dal numero uno.



Devil's Reign: Omega sarà scritto da Rodney Barnes, Chip Zdarsky e Jim Zub, mentre Rafael De Latorre, Guillermo Sanna e Luciano Vecchio si occuperanno delle illustrazioni. La pubblicazione dell'albo è prevista, in territorio americano, per il 25 Maggio 2022.