Devil's Reign, l'evento Marvel uccide un popolare personaggio secondario

Nonostante Marvel Comics abbia promesso grandi stravolgimenti per il suo universo nel finale dell'evento Devil's Reign, già il terzo numero della miniserie presenta, in chiusura, un grosso colpo di scena: nelle pagine conclusive, un popolare personaggio secondario Marvel viene infatti ucciso dai sicari ingaggiati da Kingpin.

In Devil's Reign #3, già disponibile negli Stati Uniti, Chip Zdarsky e Marco Checchetto raccontano del bando degli eroi dalla città di New York architettato dal sindaco Wilson Fisk a.k.a. Kingpin, che punta ad essere rieletto. Nei loro piani per deporre il sindaco, i supereroi di New York si sono divisi in due fazioni: una vuole sconfiggere Kingpin in modo legale, cercando di far eleggere Luke Cage come nuovo sindaco; l'altra, capitanata da Daredevil, è disposta a soprassedere sul valore della democrazia, incapacitando Wilson Fisk con la forza, se necessario.



Nel suo primo comizio elettorale, il candidato Luke Cage è assistito dall'avvocato Foggy Nelson, storico comprimario della serie di Daredevil. A quanto pare, l'aiuto offerto da Foggy ai supereroi Marvel non è stato gradito da Kingpin, che in conclusione di Devil's Reign #3, assolda due sicari per assassinare l'inerme avvocato, che sembra soccombere sotto i colpi degli assalitori.



Nonostante la morte di Foggy Nelson venga ben più che suggerita, come da tradizione dei fumetti Marvel non è ancora detta l'ultima parola: il prossimo numero, Devil's Reign #4, potrebbe rivelare che il migliore amico di Matt Murdock è in realtà riuscito a sopravvivere all'agguato, sebbene al momento le probabilità siano contro di lui.



Devil's Reign #4, di cui proponiamo la cover in calce, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 Febbraio 2022. Al termine di questo evento, la run di Zdarsky e Checchetto dedicata all'Uomo senza paura continuerà nel rilancio di Daredevil che riparte dal numero 1.