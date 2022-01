Devil's Reign, il finale dell'evento Marvel promette grossi sconvolgimenti

A Maggio 2022, l'evento Marvel Devil's Reign giungerà a conclusione. Il finale della miniserie crossover, chiamato Devil's Reign: Omega #1, promette una conclusione sconvolgente per la storia che ha visto Kingpin assoluto protagonista nella sua crociata contro l'intera popolazione di supereroi di New York.

Devil's Reign è un crossover che si pone come epilogo della run di Chip Zdarksy su Daredevil. Le premesse dell'evento vedevano il sindaco di New York City, l'ex Kingpin del crimine Wilson Fisk, bandire tutte le attività supereroistiche dalla città.



In Devil's Reign la resistenza dei supereroi è guidata da Daredevil, e sebbene non sia ancora noto come si evolverà lo scontro tra gli eroi e Kingpin, sembra che una soluzione possa trovarsi nelle elezioni in arrivo per la città di New York: i supereroi valutano infatti l'idea di candidare uno di loro, Luke Cage.



Il finale dell'evento, Devil's Reign: Omega #1, promette una battaglia che rischia di distruggere la città, che ne uscirà completamente cambiata. I supereroi non si troveranno ad affrontare solo le ire del sindaco, ma anche quelle degli otto milioni di cittadini che abitano a New York. Il tutto, mentre il vincitore delle elezioni viene rivelato, e un nuovo team di Thunderbolts fa il suo debutto.



Devil's Reign: Omega #1, scritto da Chip Zdarsky e illustrato da Rafael De Latorre, verrà pubblicato a Maggio. Marvel anticipa la presenza di ulteriori sceneggiatori e artisti coinvolti del progetto, sebbene i loro nomi e il loro ruolo sia al momento avvolto nel mistero. Condividiamo infine la cover dell'albo, a cura di InHyuk Lee.