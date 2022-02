Devil's Reign: Iron Man e Moon Knight cercano di evadere di prigione nella nuova preview

Devil's Reign, l'evento crossover Marvel attualmente in fase di pubblicazione, è entrato nel vivo. A seguito del cliffhanger di Devil's Reign 3 che suggeriva la morte di un popolare personaggio secondario, il nuovo numero si apre con diversi eroi Marvel in prigione a causa del bando delle attività supereroistiche dalla città di New York.

Con le elezioni alle porte, il sindaco di New York Wilson Fisk a.k.a. Kingpin ha sferrato un duro colpo alla comunità supereroistica della città. Un manipolo di eroi, guidato da Daredevil, ha intenzione di fermare Kingpin utilizzando qualsiasi mezzo, legale o meno.

La preview di Devil's Reign #4, scritto da Chip Zdarsky e illustrato dall'italiano Marco Checchetto, mostra il tentativo di evasione di diversi supereroi dalla prigione in cui sono stati rinchiusi. Negli scorsi numeri, il bando dei supereroi da parte di Kingpin aveva già causato l'arresto di personaggi come Spider-Man, ma la preview pubblicata da Marvel mostra che gli eroi arrestati sono numerosi, e si tratta di nomi di rilievo.



Vediamo infatti Sue Storm, la Donna Invisibile, dare il via al piano di evasione, accompagnata dal marito Reed Richards, Mr. Fantastic. A loro si uniscono anche Iron Fist, Moon Knight e Iron Man, dando vita ad una vera e propria rissa con i secondini al soldo di Kingpin.



Con la pubblicazione di Devil's Reign #4, prevista per il 9 Febbraio 2022, verrà superato il giro di boa dell'evento. Secondo quanto promesso da Marvel Comics, il finale di Devil's Reign porterà grossi sconvolgimenti all'Universo Marvel. Nel frattempo, la preview del numero #4 è disponibile in calce, insieme alla cover ad opera di Checchetto.