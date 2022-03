Devil's Reign, Kingpin ha davvero assassinato Daredevil?

La scorsa settimana, sulle pagine di Daredevil: Woman Without Fear #3, Marvel sembrava aver spoilerato la morte di uno dei protagonisti di Devil's Reign: Daredevil. Negli Stati Uniti, il penultimo numero della serie crossover, Devil's Reign #5, è finalmente disponibile: Kingpin ha veramente assassinato Daredevil come preannunciato?

La conclusione del numero precedente aveva visto Kingpin riacquisire nuovamente i suoi ricordi circa l'identità segreta di Daredevil, persi a causa del potere ipnotico dei Bambini Porpora, figli di Killgrave. Devil's Reign #5 si apre quindi con Kingpin intenzionato ad assassinare Matt Murdock.



Mentre gli Avengers, guidati proprio da Daredevil, affrontano i nuovi Thunderbolts creati dal sindaco Fisk, quest'ultimo si reca a casa dell'avvocato cieco. Qui, troverà pero Mike Murdock e, scambiandolo per suo fratello, lo ucciderà fracassandogli il cranio.



Mike Murdock è un personaggio relativamente recente nella mitologia di Daredevil. Si tratta di un'identità fittizia creata da Matt che col tempo è diventata un vero e proprio essere umano a causa della Pietra delle Norne, un artefatto asgardiano che ha riscritto la storia di Daredevil, regalandogli un fratello gemello.



Devil's Reign #5 si conclude quindi con Kingpin convinto di aver finalmente eliminato Daredevil, inconsapevole di aver invece ucciso il fratello gemello di Matt Murdock. D'altronde, l'eventualità della morte dell'avvocato cieco era già stata scongiurata dalla pubblicazione della cover dell'ultimo numero di Devil's Reign, che mostra lo scontro finale tra Daredevil e Kingpin.



Tutto è pronto per l'atto conclusivo: Devil's Reign #6 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 6 Aprile 2022. Ad Aprile inizierà la pubblicazione dell'evento crossover anche in Italia: Panini Comics ha annunciato l'uscita di Devil's Reign #1 (di 4) per il prossimo 28 Aprile.