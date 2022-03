Devil's Reign, Marvel ha spoilerato la morte di uno dei protagonisti?

L'evento crossover Devil's Reign, che vede i supereroi banditi dalla città di New York per ordine del sindaco Kingpin, si avvia verso la sua conclusione. Sulle pagine del tie-in Daredevil: Woman Without Fear #3, Marvel sembra aver anticipato una rivelazione destinata a Devil's Reign #5: la morte di uno dei protagonisti.

Daredevil: Woman Without Fear è la serie che vede Elektra proteggere Hell's Kitchen nei panni di Daredevil. Elektra ha assunto il ruolo del Diavolo Custode nel corso dell'ultima run di Daredevil, che vedeva Matt Murdock in carcere, incapace di ricoprire il suo ruolo di vigilante.



Con il ritorno di Murdock in azione, New York ha goduto della presenza di due Daredevil, fino ad ora. Nel finale del terzo numero di Woman Without Fear, scritto da Chip Zdarsky, autore anche dell'evento Devil's Reign, Elektra viene infatti a scoprire proprio della morte di Matt Murdock che, secondo le parole di Goldy Goldman, è stato ucciso nel suo appartamento.



Elektra, sicura del coinvolgimento di Kingpin, decide quindi di vendicare il suo amante, progettando l'assassinio del sindaco Fisk. Nel finale, viene rivelato anche che Goldy sembra avere un misterioso piano, e che la morte di Fisk per mano di Elektra faccia parte di questo piano.



Non è quindi chiaro se l'avvocato cieco abbia effettivamente trovato la morte, o se si tratti solo di una menzogna di Goldy. Che si tratti di uno spoiler o di un depistaggio da parte di Marvel, scopriremo la verità la prossima settimana: Devil's Reign #5 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 9 Marzo 2022.



La morte di Matt Murdock appare particolarmente inverosimile anche alla luce del rilancio di Daredevil che ricomincerà dal numero 1 e che vedrà ancora una volta la coppia Zdarsky-Checchetto all'opera.