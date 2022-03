Devil's Reign, lo scontro finale tra Daredevil e Kingpin nella cover dell'ultimo numero

L'artista italiano Marco Checchetto, al lavoro in questi mesi insieme allo sceneggiatore Chip Zdarsky sull'evento crossover Marvel Devil's Reign, ha condiviso su Twitter la cover dell'ultimo numero della serie, il sesto, in uscita il prossimo 6 Aprile negli Stati Uniti.

L'evento Devil's Reign si è rivelato particolarmente ricco di colpi di scena. Nell'ultimo numero pubblicato (il quarto), Kingpin, l'attuale sindaco di New York, dopo aver bandito l'intera comunità di supereroi dalla città, ha (ri)scoperto l'identità segreta di Daredevil.



Sulle pagine del tie-in Daredevil: Woman Without Fear #3, inoltre, Marvel sembrava aver spoilerato la morte di uno dei protagonisti: sul finale del numero, ad Elektra veniva comunicata la morte di Matt Murdock.



La cover pubblicata da Checchetto, però, sembra confermare si sia trattato di un depistaggio: vediamo infatti un Daredevil vivo e vegeto nel mezzo dello scontro finale con Kingpin, mentre sullo sfondo Luke Cage (l'altro grande protagonista dell'evento) si prepara ad affrontare l'Uomo Porpora.



A seguito della pubblicazione di Devil's Reign #6, è prevista l'uscita di un epilogo, intitolato Devil's Reign: Omega, che racconterà l'effettivo finale dell'evento e che promette grossi stravolgimenti per l'Universo Marvel. Il prossimo appuntamento con Devil's Reign è previsto per il 9 Marzo, data d'uscita in territorio americano del quinto numero. È possibile ammirare la cover realizzata da Checchetto nel tweet riportato in calce.