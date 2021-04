Devilman: annunciata una mostra virtuale per celebrare l'opera di Go Nagai

Per celebrare una delle opere più importanti della storia dei manga, e capolavoro del maestro Go Nagai, Devilman, è stata annunciata una speciale mostra, completamente incentrata sulla storia originale e sul recente adattamento Devilman Crybaby, a cui sarà possibile partecipare dal 28 aprile fino al 31 maggio, sul sito Virtual Utopia.

Durante la visita sarà inoltre possibile vedere un'immensa statua dedicata proprio al maestro Go Nagai, realizzata appositamente per l'occasione. La prima delle 11 aree tematiche in cui è stata sviluppata l'esibizione sarà accessibile a tutti gli utenti interessati, purché dispongano di un VR, e potranno assistere a delle conversazioni tra Nagai e altre figure molto importanti legate alla serie di Devilman.

I biglietti, necessari per proseguire nelle successive 10 aree della mostra, sono disponibili in quattro varianti: il biglietto da un giorno, che permette di partecipare all'evento solamente nella data scelta dall'utente e disponibile ad un costo di 20 dollari americani, l'All Day ticket che consente di seguire per tutta la sua durata l'evento, acquistabile a circa 50 dollari, e due ulteriori scelte accompagnate da diversi bonus. Inoltre sarà possibile prenotare delle audio guide per circa 5 dollari, grazie alle quali i partecipanti potranno comprendere la storia e il significato di ogni illustrazione esposta attraverso le descrizioni di Megumi Han, doppiatore di Maki in Devilman Crybaby, e di Tomokazu Seki, voce di Ryou in Amon - Apocalypse of Devilman.

Ricordiamo che il regista di Devilman Crybaby si è dimesso da presidente di Science Saru.