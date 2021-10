Devilman - Il Capitolo della Nascita è il nuovo doppiaggio in italiano di Yamato Video

Un’altra grende opera si aggiunge al’offerta per i festeggiamenti del trentesimo anniversario di casa Yamato Video. Come rivelato dal distributore sui propri social ufficiali, Devilman - Parte 1 Il Capitolo della Nascita arriverà presto doppiato completamente in italiano.

Una delle più iconiche opere animate degli anni Ottanta sta per fare il suo ritorno. Yamato Video ha infatti annunciato di aver ridoppiato il primo OAV di Devilman, datato 1987. Arrivato in Italia con il titolo La Genesi, Devilman – Il Capitolo della Nascita, primo lungometraggio di tre, vanterà un voice cast tutto nuovo, così da permettere alla nuova generazione di godersi al meglio il capolavoro horror di Go Nagai.

A prestare le proprie voci ad Akira Fudo, al Professor Fudo e alla Dottoressa Fudo saranno rispettivamente Massimo Triggiani, Mario Cordova e Alessandra Korompay. Il doppiaggio di Ryo Asuka è stato affidato a Maurizio Merluzzo, direttore del doppiaggio di un’altra opera di Go Nagai, Cutie Honey Universe.

Prima che l’umanità popolasse il mondo, sulla Terra c’erano i demoni, degli esseri malvagi. Per combattere questi mostri, il protagonista Akira Fudo decide di rinunciare alla sua natura umana, alle amicizie, ai sentimenti e all’essenza della vita stessa. Nelle profondità dell’inferno, nasce Devilman, un essere a metà tra un diavolo e un uomo che combatte per proteggere il mondo.

