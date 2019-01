Devilman Crybaby: i fan celebrano il primo anniversario con un'ondata di artwork

Devilman Crybaby è un anime prodotto da Aniplex e Dynamic Planning di cui si è occupato lo studio SARU e trasmesso sulla piattaforma streaming Netflix il 5 gennaio 2018. La serie si ispira al celebre fumetto anni 70 di Go Nagai, Devilman , pubblicato su Weekly Shonen Magazine tra l'11 giugno 1972 e il 24 giugno 1973, con un totale di 53 capitoli raccolti in 5 volumi. La serie riscosse subito un notevole successo nonostante la crudeltà e la spietatezza presenti nel manga. Contemporaneamente alla pubblicazione del fumetto, la Dynamic Planning e la Toei Animation adattarono una serie dedicata allo stesso personaggio ma in chiave eroistica, mandando in onda 39 episodi tra il 1972 e il 1973.

Su diverse pagine Twitter sono arrivate numerose dichiarazioni d'amore a Devilman Crybaby sottoforma di immagini, illustrazioni e video. Sulla serie non ci sono mai state dichiarazioni sulla possibilità di proseguire con una seconda stagione, anche se lo scorso anno la produzione aveva annunciato una data primaverile in cui ne avremmo saputo di più, cosa però poi non avvenuta.

Ormai Devilman Crybaby ha compiuto un anno, eppure per i fan sembra ieri quando la serie arrivò sulla nota piattaforma streaming Netflix . Gli amanti del revival ispirato al manga degli anni '70 di Go Nagai hanno quindi deciso di onorare la data a modo loro.

Scopri le ultime novità di Cartoni e Anime disponibili in BluRay e DVD in offerta su Amazon.it .

i heard it was the one year anniversary of devilman crybaby



pic.twitter.com/pmTZggtMe9 — injured? good. (@BARATlDDIES) 5 gennaio 2019

happy one year of devilman crybaby i miss them every day pic.twitter.com/ZFf8yt7lFP — bre (@sapphicatra) 5 gennaio 2019

Dear Devilman Crybaby, thank you for ruining my life one year ago today. 😈💖😭 pic.twitter.com/rj6NShUWhd — Bean (@beanjournal) 6 gennaio 2019

throwback to old art!

it's been a year since debiruman..... time flies so fast#DevilmanCrybaby pic.twitter.com/vj0ghOusUG — cheer @ comifuro i-15a (@cheerubi_) 6 gennaio 2019

it’s devilman crybaby’s anniversary so remember this cute boy pic.twitter.com/qbrxKn8yeq — 𝖋𝖎⚔️ (@KARASUNOTITTIES) 5 gennaio 2019