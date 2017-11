Devilman: Crybaby, nuovo trailer della serie animata in arrivo su Netflix

ha rilasciato un nuovo, spettacolare trailer di, la nuova serie animata prodotta dal colosso di streaming che sarà distribuito in 190 Paesi in tutto il mondo.

Devilman: Crybaby è un adattamento moderno della celebre e omonima serie anime ispirata al manga cult del maestro Go Nagai, datato 1972, e sarà disponibile su Netflix dal 5 gennaio 2018. Come i fan più appassionati sapranno, la serie parla di un demone che si impossessa del corpo di una ragazzino morto, ma viene trasformato dall'amore per un'umana.

È stato svelato anche il cast ufficiale dell'adattamento di Netflix, come mostra il tweet che vi riportiamo in basso. Ricordiamo che Devilman: Crybaby è solo il primo di una lunghissima lista di anime che Netflix progetta di produrre.