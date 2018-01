Devilman: Crybaby è da oggi disponibile in contemporanea mondiale su Netflix!

L’attesa è finalmente terminata! Prodotta dae rilasciata in contemporanea mondiale, l’intera stagione del nuovo anime di Devilman: Crybaby è da oggi disponibile sulla nota piattaforma di streaming.

Basato sul manga originale di Devilman scritto dal sensei Go Nagai nel lontano 1972, Devil: Crybaby ha per protagonista un giovane Akira Fudo. Quando il ragazzo scopre dal suo migliore amico, Ryo Asuka, che i demoni torneranno in vita che reclameranno l mondo umano, Akira è costretto a fondersi con Amon e diviene Devilman: un essere dotato dell’immenso potere dei demoni e di un cuore umano.

Composta da dieci episodi soltanto, questa prima stagione è stata realizzata dallo studio Science SARU, sotto la direzione di Maaasaki Yuasa. Scritto da Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Valvrave the Liberator) per le animazioni di Eunyoung Choi (Casshern Sins, Space Dandy), il progetto celebra il 50° anniversario di carriera del noto mangaka

Serializzato in Giappone su Weekly Shonen Magazine di Kodansha, Devilman ha già ricevuto un primo adattamento animato nell 1972. Entrambi i progetti, in seguito, hanno ispirato una dozzina di spin-off cartacei e animati, inclusi crossover, remake, e un film in live-action del 2004. Il manga originale è disponibile in Italia in diverse edizioni, curate, in ordine cronologico, da Granata Press, Dynamic Italia, d/visual e J-POP.