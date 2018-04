Devilman Crybaby si prepara a un annuncio importante

L'account Twitter ufficiale di Devilman Crybaby ha anticipato che un "annuncio importante" verrà svelato durante una presentazione dal vivo per festeggiare l'uscita del cofanetto Blu-ray Disc dello show.

Il cofanetto Blu-ray Disc sarà disponibile in Giappone il prossimo 30 Maggio. Lo stream dell'evento includerà il cast dell'anime, ma lo staff non ha ancora annunciato quali membri del cast saranno presenti o una data vera e propria dello streaming (che si presume andrà in onda poco prima dell'uscita del cofanetto o il 30 Maggio stesso).

La serie anime in 10 episodi di Devilman Crybaby è stata presentata in 190 paesi su Netflix il 5 Gennaio 2018. Masaaki Yuasa (Ping Pong, Mind Game) ha diretto l'anime nel suo studio Science SARU. Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) ha scritto la sceneggiatura, Eunyoung Choi è stato produttore di animazione e Kensuke Ushio (Ping Pong) ha composto le musiche. Nagai ha lanciato il manga originale di Devilman su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 1972. Un adattamento televisivo del manga è stato trasmesso contemporaneamente quell'anno. La serie anime e cartacea hanno generato più di una dozzina di spinoff, crossover e remake a partire dal 1972, tra cui manga, OAV e un film live action nel 2004.

Devilman Crybaby è interamente visionabile su Netflix.