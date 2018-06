Devilman Crybaby: un'esposizione da urlo alla Shibuya Tower Records

Alla Shibuya Tower Records è stata presentata una mostra a tema Devilman Crybaby che ha lasciato senza parole fan e non fan. Infatti sono presenti un sacco di dettagli dell'anime pubblicato da Netflix, oltre che rappresentazioni di personaggi e momenti topici di quello che è reboot in chiave moderna del celebre Devilman.

La mostra di Devilman Crybaby nella Tower Records Shibuya mostra tutto ciò che un fan vorrebbe da una mostra di anime: animazioni chiave, design meravigliosi e opere d'arte che ti garantiscono emozioni forti.

Quando entrate per la prima volta nella mostra, vedrete le schede firmate dei membri chiave dello staff, come saluto ai visitatori. La mostra è stata chiamata Sabbath Shibuya, perché giustamente richiama il tema del locale notturno. Questi luoghi giocano un ruolo fondamentale in Devilman, dove si manifestano controculture e diavoli. L'area più remota della mostra è stata ricreata infatti in una discoteca, con immagini delle scene dell'anime del nightclub e dei diavoli che dominano la vita della notte.

Un'altra parte appariscente della mostra è stata la ricreazione della stanza del fratello minore di Miki, Taro, che è piena del classico armamentario Devilman. C'è persino una statua del diavolo seduta con le braccia incrociate sul cassettone. La maggior parte della mostra stessa è stata ripresa da fotogrammi di animazione chiave e fotogrammi della serie completa. Ciascuno dei dieci episodi dell'anime aveva il suo muro, rendendo la mostra piuttosto interessante.

Che ne pensate di questa idea? Sicuramente una trovata originale, no?