Devilman: Shogakukan annuncia due riedizioni per il mercato nipponico

Secondo quanto riportato dal portale d’informazione francese, l’editore nipponicosarebbe in procinto di festeggiare il 50° anniversario di carriera del senseilanciando due riedizioni di

Il prossimo 30 novembre, per cominciare, saranno rilasciati i primi due tankobon della riedizione in cinque volumi da 270 pagine ciascuno; i due albi successivi raggiungeranno invece i negozi il 27 dicembre, mentre il volume conclusivo è previsto per gennaio 2018.



Sempre nel mese di gennaio arriverà poi l’edizione deluxe dell’opera, la quale, in soli tre volumi, riproporrà la serie di Devilman pubblicata su Weekly Shonen Magazine di Kodansha fra il 1972 ed il 1973. Il primo volume conterrà i primi 18 capitoli della serie.



Edito in Italia da J-POP, il manga di Devilman è disponibile nel Bel Paese in due diverse edizioni: una composta da cinque volumetti oppure il fantastico omnibus lanciato lo scorso aprile. In occasione del recente Lucca Comics & Games 2017, l’editore ha annunciato la pubblicazione italiana della cosiddetta Devilman Saga, una serie tuttora in corso in Giappone che al momento si compone di sei volumi.