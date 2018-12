Devils' Line riceverà uno spin-off ambientato dopo il finale del fumetto

Attraverso l’ultimo numero del magazine nipponico Monthly Morning two di Kodansha è stato recentemente annunciato che Devils' Line riceverà uno spin-off ambientato dopo il capitolo finale. Composto da cinque capitoli in tutto, il nuovo manga verrà serializzato a partire dal prossimo numero della rivista.

È stato inoltre comunicato che il primo capitolo sarà incentrato sul personaggio chiamato Shōta Akimura. Il tredicesimo numero di Devils' Line verrà pubblicato in Giappone il prossimo 22 febbraio, mentre lo spin-off verrà raccolto nel quattordicesimo e ultimo volume, in uscita il 21 giugno 2019.

Per commemorare la conclusione del manga, Monthly Morning two pubblicherà una serie di interviste tenute a Ryo Hanada e altri artisti; il prossimo numero della rivista, infatti, presenterà una rivista tenuta allo stesso Hanada e a Daruma Matsuura, autore di Kasame.

Scritto e disegnato da Ryo Hanada, il manga di Devils' Line è stato serializzato in Giappone dal mese di marzo 2013 fino allo scorso 22 dicembre. In Italia l’opera è edita da Planet Manga (Panini Comics), che lo scorso 20 dicembre ce ne ha proposto l’undicesimo volumetto. Il fumetto ha inoltre ricevuto una trasposizione animata composta da dodici episodi e già disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID.