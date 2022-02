Dhakajaar, Panini Comics annuncia la nuova saga che unisce il fumetto al gioco di ruolo

Panini Comics si è sempre impegnata nel portare in Italia prodotti originali che valorizzassero il mondo del fumetto in tutte le sue sfumature. C’era da aspettarsi con la popolarità dei giochi di ruolo nel Bel Paese che l’editore cogliesse al volo l’occasione di portare un fumetto davvero speciale: Dhakajaar.

La casa editrice intende subito riscattarsi dal rincaro dei prezzi annunciato il mese scorso a causa della crisi del settore della carta. Mattia Casali e Federica Croci si uniscono in questa avventura che comincerà a breve, per l’esattezza a partire dal prossimo 17 febbraio in libreria e fumetteria, col primo volume intitolato “Antico Sangue”.

Qualora non abbiate mai sentito parlare del progetto, Panini descrive la trama quanto segue: “Duecento anni dopo la Grande Guerra che ha reso schiavo il popolo Na-Khoor, nei cieli di Dhakajaar non volano più le bestie che erano il flagello delle Terre Antiche, i possenti Dhaka. Ma i nuovi regni Hurohann sono luoghi forse ancor più insidiosi da percorrere e Arshal, giovane erede di una famiglia caduta in disgrazia, dovrà farlo insieme al suo schiavo, lo “schienaviva” Raogh, in un viaggio che li porterà a scoprire la loro vera natura e a cambiare per sempre il destino del mondo intero.”

La casa editrice aggiunge inoltre che l’opera permetterà di approcciarsi all’omonimo gioco di ruolo e di scoprirne così l’affascinante ambientazione. E voi, invece, siete interessati all’acquisto di questo primo volume della nuova saga fantasy? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.