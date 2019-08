Dhuranki: Kentaro Miura di Berserk inizia un nuovo manga

Il mondo della casa editrice Hakusensha ruota fortemente intorno a Berserk e al suo autore Kentaro Miura, di sicuro uno dei più famosi nella scuderia. Il mangaka è noto per pubblicare i capitoli della sua serie più iconica a grande distanza l'uno dall'altro, e questa potrebbe aumentare considerato che adesso Miura pubblicherà Dhuranki.

L'annuncio è arrivato oggi e diffuso grazie all'insider SPY, di cui potete leggere il tweet in calce con due immagini promozionali. Per ora Dhuranki è un'opera ancora sconosciuta a cui lavoreranno Kentaro Miura e lo studio Gaga, studio di manga creato dall'autore stesso. Oltre l'immagine in calce che mostra un bambino o una bambina bionda e una creatura simile a un riccio, non ci sono novità di trama o dettagli sui personaggi.

Il nuovo manga partirà su Young Animal Zero, in uscita il 9 settembre 2019 e qui conterrà pagine a colori e un capitolo doppio per un totale di 64 pagine. La serie sarà originale e quindi non tratta da anime o altri progetti come light novel e non si sa se sarà una serie breve come Gigantomakhia oppure con un numero di capitoli e volumi più consistente. Non resta che aspettare qualche settimana per scoprire cos'ha in serbo per noi l'autore di Berserk su Dhuranki, che tornerà a breve su Young Animal con un nuovo capitolo.