Diamo un'occhiata all'anteprima dell'episodio 918 dell'anime di One Piece

Sia nella serie animata che nel manga di One Piece stiamo assistendo allo scontro tra i nostri Mugiwara e i pirati di Kaido sull'isola di Wano, la terra dei Samurai. Un trailer ci mostra in anticipo cosa vedremo nel prossimo episodio animato della serie.

Negli scorsi episodi abbiamo assistito ad un assaggio della lotta senza quartiere tra l'imperatore dei pirati Kaido e Monkey D. Rufy, risoltosi con la sconfitta clamorosa del nostro aspirante Re dei pirati. Kaido mette al tappeto Rufy con una facilità disarmante che lascia immaginare la sua forza brutale. Privo di sensi, il nostro viene imprigionato in un carcere e costretto ai lavori forzati, come potete vedere nel video che anticipa l'episodio 918 di One Piece. Oltre alla situazione di Rufy, nel video appaiono gli altri Mugiwara intenti a svolgere delle determinate missioni di infiltrazione (Nami come aspirante kunoichi e Sanji, col nome di Sangoro, intento a mescolarsi nella quotidianeità d Wano come cuoco di strada). ma c'è un altro personaggio che appare e che intriga i fan, ossia Eustass Kidd uno dei pirati della Peggiore Generazione e rivale di Rufy per la corsa al titolo di Re dei pirati. Kidd lo vediamo nella chiusura del Primo Atto di Wano meditare vendetta contro Kaido. Che lui e Rufy trovino un'alleanza? Come faranno ad evadere?

Vi lasciamo con questi interrogativi ed una bellissima figure di Nami che rende giustizia alla bellezza del personaggio creato da Eiichiro Oda.