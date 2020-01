Diamo un'occhiata a questa bellissima key art per il bd/dvd di Demon Slayer

L'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con la sua enorme qualità ha contribuito decisamente al grandissimo successo che il manga di Koyoharu Gotouge sta riscontrando in questi mesi. Vediamo, adesso, questa fantastica key art per l'edizione in blu ray e dvd dell'anime.

La key art, che potete trovare in calce alla notizia, è dedicata interamente al protagonista principale di Demon Slayer, ossia il giovane Tanjiro Kamado. Il nostro cacciatore di demoni preferito è in una posa da combattimento, pronto a sferrare un attacco decisivo e feroce ad un ipotetico nemico. La katana spezzata suggerisce che la scena è tratta dallo scontro che vediamo nell'episodio 19 tra Tanjiro e il demone ragno sul monte Natagumo, scontro in cui il nostro deve dare tutto se stesso per vincere, ricevendo anche l'aiuto della sorella Nezuko.

La key art è disponibile per l'ottavo volume dell'edizione giapponese del blu ray disc/dvd della serie animata. La prima stagione dell'anime è purtroppo finita e dovremo aspettare per vedere la seconda, ma potete gustarvi la versione italiana di Demon Slayer:Kimetsu no Yaiba disponibile sul famoso portale VVVVID. Se siete però in astienza di nuove avventure di Tanjiro e dei suoi amici cacciatori di demoni, è possibile che al prossimo Anime Japan 2020 che si terrà il 21 e il 22 marzo avremo più notizie riguardanti Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen il film della serie che porterà avanti la storia dei nostri eroi.