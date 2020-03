Diamo un'occhiata a questo bellissimo cosplay di Reimi di Le Bizzarre Avventure di JoJo

Nella cittadina di Morio Cho che vediamo nella serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo troviamo il fantasma di una ragazza, Reimi Sugimoto. Una graziosa cosplayer ci fornisce la sua interpretazione del personaggio. Diamole uno sguardo.

Il personaggio di Reimi Sugimoto si aggira per le strade dell'immaginaria cittadina di Morio Cho, ispirata alla Sendai del mangaka Hirohiko Araki. Nella serie di Diamond is Unbreakable è proprio lei ad incontrare il mangaka Rohan Kishibe e Koichi Hirose per metterli in guardia sulla minaccia del serial killer Yoshikage Kira che semina terrore nella cittadina da diversi anni senza essere scoperto. L'artista cosplayer AnongNoon sul suo profilo Instagram ci mostra la sua versione del dolce fantasma di Reimi, come potete vedere in calce alla notizia. Il cosplay rende perfettamente giustizia al personaggio e alla sua bellezza diafana, come anche questo cosplay di Trish Una di Vento Aureo che vi abbiamo mostrato giorni fa.

Come vi abbiamo segnalato poc'anzi, le prime due serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo sono sbarcate su Netflix. In attesa dell'annuncio della sesta parte Stone Ocean in versione animata i fan quindi possono riassaporare le avventure che compongono la prima trilogia di JoJo e che vedono i nostri eroi lottare contro la minaccia della maschera di pietra e i primi Stand che appaiono nella serie e che ne sono il marchio caratteristico.