Diamo un'occhiata a questo disegno natalizio di Lucy da Fairy Tail

Il disegnatore del manga Fairy Tail: 100 Years Quest Atsuo Ueda regala ai fan del manga di Hiro Mashima una graziosa Lucy vestita con abiti natalizi per celebrare il Natale ed augurare a tutti Buone Feste!

Nello splendido disegno del sensei Ueda, che trovate in calce alla nostra notizia, possiamo ammirare Lucy vestita con un abito natalizio che evidenzia le sue forme e con addobbi vari a tema sul cappellino, mentre sta reggendo in mano una di quelle classiche sfere natalizie con la neve da scuotere. Nella sfera è presente un alberello di Natale, decorato con i volti di Natsu, il gatto parlante Happy e Plue. Il manga di Fairy Tail si è concluso il 26 luglio 2017 dopo 63 volumi, mentre la serie animata è giunta al termine quest'anno. Hiro Mashima si è dedicato in seguito ad alcuni spin off della serie (tra cui Fairy Tails: 100 Years Quest seguito del manga) e il manga Eden Zero, shonen a tema fantascientifico.

La fama di Fairy Tail non è calata affatto, infatti è stato annunciato anche un videogame jrpg dal titolo Fairy Tail: Gust per pc , Switch e PS4 in uscita nel 2020. Di recente l'account di twitter ufficiale dell'anime ha anche rivelato la classifica di gradimento dei personaggi di Fairy Tail.

Che ne pensate di questo artwork della bella Lucy? Fatecelo sapere con un commento.