Diamo un'occhiata a questa favolosa statua di Drakul Mihawk di One Piece

Il mondo piratesco creato da Eiichiro Oda è popolato da personaggi per tutti i gusti. Tutti gli appassionati saranno concordi nell'affermare che tra i più cool dell'opera abbiamo Drakul Mihawk, lo spadaccino più forte attualmente in circolazione e vero flagello di tutti i pirati. Diamo uno sguardo a questa bellissima statua dedicatagli.

La statua da collezione è in scala 1/18, pesa sui 15 kg, e le dimensioni sono 51x44x42 cm. La statua è già disponibile, quindi potete già acquistarla se vi piace (trovate un'immagine in calce a questa notizia). Il costo è di 456 euro, senza costi di spedizione. Un prezzo alto, certo, ma in linea con le produzioni curatissime di questo genere di prodotto. Lo spadaccino è rappresentato nell'atto di sferrare uno dei suoi micidiali fendenti taglia galeoni, la figura protesa in avanti con il soprabito che enfatizza il movimento veloce dell'azione. Il personaggio di Mihawk è sempre stato uno dei più enigmatici e misteriosi di One Piece proprio per le sue pochissime apparizioni. Ma quando fa la sua comparsa, tutti capiscono che non devono scherzare affatto con lo spadaccino più forte del mondo, obiettivo da superare per Roronoa Zoro ma anche suo maestro.

Poche ore fa vi abbiamo annunciato che la serie animata di Ope Piece arriverà su Crunchyroll e ci mostrerà gli episodi recenti ambientati a Wano, l'isola dei samurai. Sul fronte manga invece, siamo arrivati alla fine del flashback di Oden Kozuki.