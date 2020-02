Diamo un'occhiata a questo geniale e poco costoso cosplay di Demon Slayer

Vi trovate momentaneamente a corto di contanti, ma non volete rinunciare a creare un cosplay di Demon Slayer? Per voi arriva in aiuto questo geniale fan che vi farà spendere pochissimo per realizzare un cosplay di Rengoku, il Pilastro della Fiamma.

Un utente di Reddit, fan di Demon Slayer e particolarmente fantasioso, ci mostra che anche con un piccolo budget si può ottenere un buon risultato, o almeno strappare qualche risata. Giogio4, questo il nickname del fan, ha realizzato un cosplay di Rengoku utilizzando dei comuni peperoncini gialli e rossi per i capelli del personaggio e si è dipinto sulle palpebre chiuse gli occhioni dell'ammazza demoni fiammeggiante. Il risultato, che potete ammirare in calce alla notizia, è davvero esilarante ed ingegnoso. Non è certamente il primo a realizzare un cosplay di Demon Slayer spendendo pochissimo, infatti già un altro fan aveva realizzato un cosplay di Nezuko con pochissimi mezzi e tanta ironia.

Di recente, a testimonianza del momento felice e di successo che l'opera sta vivendo, l'anime di Demon Slayer ha trionfato al Tokyo Anime Film Festival ottenendo diversi premi come miglior anime 2019, migliore sceneggiatura, migliori animazioni e miglior musica. Un momento davvero dorato che si sta traducendo anche in vendite altissime per il manga di Koyoharu Gotouge.