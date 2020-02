Diamo un'occhiata ai migliori anime di ogni anno secondo Google

Una speciale classifica elenca quelli che per il motore di ricerca più famoso del mondo, ossia Google, sono i migliori anime per ogni anno partendo dal 1966 al 2018. Vediamo quali anime fanno parte di questa particolare lista.

La ricerca è stata condotta dal blog J-List e si basa sugli algoritimi specifici di Google. Nella classifica troviamo grandi anime che ormai sono diventati dei veri e proprio cult come Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion e Akira. C'è spazio anche per serie mainstream come Ranma 1/2 (miglior anime del 1989 secondo questa classifica), Toradora (2006), Inuyasha, City Hunter ed altri. Ovviamente è una classifica che non si basa su un giudizio personale di un recensore, ma si tratta degli algoritmi di ricerca di Google, quindi non c'è un vera e propria critica o pensiero analitico dietro di essa. Resta comunque interessante perchè ci fornisce uno sguardo anche ad anime molto vecchi come Marine Boy (del 1969, pensate) o Speed Racer, uscito nel 1967 e, magari forniscono suggermenti su qualche recupero da fare e anime che ci siamo persi negli anni.

