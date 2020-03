Diamo un'occhiata a questo audace cosplay di Orihime Inoue da Bleach

Con l'annuncio del ritorno dell'anime di Bleach che adatterà l'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo, si stanno moltiplicando i cosplay dedicati ai personaggi della serie. Quest'oggi vi mostriamo un riuscitissimo cosplay della bella Orihime Inoue.

La cosplayer aero_cat ci mostra la sua interpretazione del personaggio che potete trovare in calce alla notizia. La ragazza ci mostra il look più audace sfoggiato dalla graziosa Orihime, che abbiamo visto proprio nell'arco narrativo della Guerra Millenaria che arriverà in forma anime. Durante la serie di Bleach, Orihime ha dato prova di avere abilità davvero utili sia in battaglia, sia nel curare i propri compagni feriti grazie alla suo potere speciale chiamato Shun Shun Rikka che si manifesta sotto forma di sei piccole fate che la ragazza usa prevalentemente per creare barriere difensive. Proprio grazie a questi poteri spirituali, Orihime viene rapita da Sosuke Aizen e portata nello spettrale Hueco Mundo, luogo dove risiedono gli Hollow e le loro forme evolute, gli Arrancar.

Aspettando le prossime novità sull'anime di Bleach che saranno disponibili sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump, vi ricordiamo che è stata annunciata anche la nuova serie manga di Tite Kubo, ossia Burn The Witch, basata sull'ottimo one shot pubblicato nel 2018 dall'autore, e che godrà anche di un adattamento anime il prossimo autunno.