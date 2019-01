Diamo un piccolo sguardo alla casa di Eiichiro Oda, creatore di ONE PIECE

Sui social network sono trapelate alcune immagini del dietro le quinte relativo ad un programma televisivo giapponese, che sarà girato all'interno della casa in cui vive Eiichiro Oda. Andiamo quindi a scoprire alcuni dettagli dell'abitazione della mente dietro a ONE PIECE.

Ogni appassionato di una qualsiasi opera d'arte, sia essa di natura letteraria, cinematografica, televisiva, videoludica, d'animazione o di qualsiasi altro tipo, sviluppa un normale interesse per gli individui che sono stati capaci di produrre qualcosa la cui fruizione ha suscitato in lui così tanta stima e ammirazione. Una di delle opere che maggiormente hanno prodotto nei fan tale genere di emozione in tutto il mondo è senza dubbio ONE PIECE, di Eiichiro Oda.

Quando l'interesse è elevato come quello che circonda il mangaka padre di Rufy e la sua ciurma, anche i dettagli che sembrerebbero insignificanti all'effettivo ambito in cui si esprime la sua arte diventano stranamente affascinanti. Spesso spuntano interviste in cui ci viene descritta la sua giornata tipo, cosa che ci offre una buona parte di informazioni sul suo modus operandi lavorativo.

Oggi, grazie alle immagini spuntate online nelle scorse ore (e riportate per noi con un post su Twitter dal sempre vigile SP Manga, che potete vedere in calce alla presente notizia), possiamo dare uno sguardo a quella che è la casa in cui Oda passa le sue giornate. Come potete constatare voi stessi, si tratta di immagini poco indicative, relative alla lavorazione di una puntata speciale del programma televisivo di Sanma Akashiya (un comico giapponese) che andrà in onda il 9 gennaio.

Le fotografie ci mostrano, nella seconda foto, quella che sembrerebbe essere una specie di proiezione, o un gioco di luci, sul pavimento di una stanza in marmo, e nella prima, più interessante, un ambiente in cui dominano le luci verdi al neon e, incredibile ma vero, delle rotaie. Ovviamente non possiamo sapere a cosa servano tali infrastrutture, ma è impossibile non pensare alla vita di uno dei suoi personaggi, Franky, che si concentra proprio sul progetto di un treno speciale con le rotaie sul mare.

Cosa ne pensate di questi dettagli della casa dell'autore di ONE PIECE? Vi ha sorpreso?