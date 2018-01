Diamo un primo sguardo al gran finale della serie dedicata alla giovane Jean Grey!

Nelle ultime ore è stata pubblicata una sostanziosa anteprima di, ossia l’ultimo numero del mensile dedicato alladislocata temporalmente. Dopo i disastrosi eventi avvenuti nel precedente capitolo, cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale?

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!



Solo un mese fa avevamo infatti riportato la notizia della sfortunata morte della giovane Jean Grey, avvenuta durante la quarte parte della storyline “Psych War”. Nello scontro con la potentissima Forza Fenice, desiderosa di impossessarsi nuovamente della Jean Grey adulta, la giovane mutante proveniente dal passato è stata letteralmente incenerita e di lei è rimasto soltanto uno scheletro in fiamme.



Nell’undicesimo numero, tuttavia, Jean Grey si ritroverà intrappolata all’inferno assieme ai precedenti ospiti della Forza Fenice. Visionabili in calce all’articolo, le prime immagini rivelano che la ragazza, dopo il proprio decesso, si ritroverà circondata da una serie di demoni, dai quali riuscirà a liberarsi grazie ai propri poteri mentali. Subito dopo, però, Jean dovrà affrontare Darkchild, la parte demoniaca di Illyana Rasputin/Magik, la quale la accuserà di essersi macchiata del sangue di interi mondi e cercherà di giustiziarla per i propri crimini.



È mai possibile che la Jean Grey adolescente venga condannata alla dannazione eterna per i crimini compiuti dall’altra Jean? Mentre la Jean che ci ha tenuto compagnia negli ultimi anni sprofonda all'inferno, la versione adulta venuta a mancare nello scorso decennio si appresta a tornare in vita nel corso di Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey.