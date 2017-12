Diamo un primo sguardo al nuovo manga di Masashi Kishimoto, il creatore di Naruto!

Lo scorso weekend, in occasione del Jump Festa 2018 , il sensei Masashi Kishimoto ha confermato ai propri fan che molto presto tornerà al lavoro con un manga completamente nuovo e slegato dal suo. Scopriamo qualcosa di più su questo già attesissimo progetto!

Durante un panel tenuto per Boruto: Naruto Next Generation, il mangaka e lo staff della convention hanno mostrato ai partecipanti alcuni sketch in bianco e nero (visionabili, in parte, in calce all’articolo) che mostrano una manciata di personaggi inediti. Disegnato nella prima pagina a sinistra, uno di questi porta gli occhiali, mentre un secondo personaggio ritratto nella vignetta precedente vanta un fisico corpulento.



La pagina a destra, poi, appare molto più dettagliata e contiene infatti una sequenza d’azione con terrificanti figure armate di spada. Le ultime due pagine, infine, risultano purtroppo incomprensibili, ma quantomeno ci permettono di ammirare un curioso gatto antropomorfo che, col suo fidato bastone, ci ricorda molto il maestro Karin (Balzar) di Dragon Ball.

Terminato Naruto, nel 2014, il sensei Masashi Kishimoto si è preso una breve (e meritata) pausa, mentre l’anno successivo ha rivelato di essersi messo al lavoro su un nuovo manga sci-fi con protagonista un eroe a sua detta “davvero unico”. Il mangaka ha confermato di aver completato il design dei vari personaggio della sua nuova opera e che addirittura vorrebbe superare Naruto, quantomeno per qualità. Il progetto approderà nelle fumetterie nipponiche durante l’anno venturo.