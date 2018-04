Diamo un primo sguardo ai protagonisti del nuovo manga di Mashima, l'autore di Fairy Tail

La più famosa opera nata dalle matite di Hiro Mashima, Fairy Tail, si è ormai conclusa lo scorso luglio, dopo una serializzazione durata poco meno di undici anni. A ragion veduta, il sensei si appresta a imbarcarsi in una nuova avventura ancora senza nome, ma di cui possiamo già ammirare i primi bozzetti dedicati ai protagonisti.

Dal momento che il nuovo manga di Mashima esordirà su Weekly Shonen Magazine nel mese di giugno 2018, l’editore nipponico Kodansha ha pubblicato due sketch dedicati a quelli che, a giudicare dalle figure, potrebbero rivelarsi i protagonisti principali della nuova storia ideata dal sensei. Entrambi i personaggi, infatti, ricordano molto gli indiscussi eroi della serie precedente, che a loro volta, se ricordate, somigliavano ai principali protagonisti di Rave - The Groove Adventure.



Visionabile in calce all’articolo, il primo sketch immortala dunque una fanciulla dai capelli molto lunghi e invero somigliante alle meravigliose Lucy Heartfilia (Fairy Tail) e Elie/Resha Valentine (Rave). Il secondo, invece, raffigura un ragazzo che vanta la stessa espressione agguerrita che caratterizza i momenti di maggior collega di Natsu Dragneel, il potente Dragon Slayer del Fuoco di Fairy Tail.



Oltre al suo nuovo manga, di cui ancora non conosciamo il nome ufficiale, Mashima ha annunciato che Fairy Tail riceverà ben due ulteriori spin-off, di cui uno fungerà da sequel per la serie principale, ma che purtroppo non sarà disegnato dal sensei. Nel corso del 2018, inoltre, potremo finalmente ammirare la terza stagione animata di Fairy Tail, che presumibilmente trasporrà in animazione l’arco narrativo conclusivo del manga.

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso nel mese di luglio 2017 con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che nei giorni scorsi ha pubblicato il 54° volumetto. L'opera ha finora ricevuto due trasposizioni televisive, per un totale di 277 episodi, cui se ne aggiungerà una terza - conclusiva - nel corso dell’anno corrente. Il manga ha infine ispirato anche due film d’animazione e vari OAV, purtroppo ancora inediti nel nostro paese, e una serie di spin-off cartacei.