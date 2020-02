Diamo uno sguardo a questo Funko Pop dedicato a Kurogiri di My Hero Academia

In questi giorni, a New York, si è tenuta l'annuale Fiera del Giocattolo dove vengono presentate le novità che vedremo quest'anno. Tra le tante nuove proposte c'è un nuova linea di Funko Pop dedicata a My Hero Academia e al personaggio di Kurogiri, uno dei villain principali della serie.

Il personaggio di Kurogiri, negli ultimi capitoli, è salito molto alla ribalta grazie ad una serie di rivelazioni sulla sua natura abbastanza scioccanti. Il professor Aizawa, infatti, dopo una missione di infiltrazione ha scoperto che Kurogiri è in realtà un Nomu creato in laboratorio dal Dr. Ujiko. Ma la cosa più sconvolgente è che è stato creando utilizzando il corpo del suo amico Oboro Shirakumo conosciuto ai tempi del liceo. Oboro era dotato del potere di creare delle nuvole di varia densità, tanto da potercisi aggrappare o appoggiarci materiale pesante. Nel Funko Pop che vedete in calce alla notizia, le estremità del corpo gassoso di Kurogiri tendono al bianco, come le nuvole che creava Oboro, creando un piccolo collegamento, una sfumatura che magari i fan più attenti coglieranno.

Negli ultimi tempi, il manga di Kohei Horikoshi sta attraversando una serie di polemiche che stanno minando la tranquillità dell'autore. In un nostro speciale su My Hero Academia proviamo a fare il punto della situazione e a riflettere sul ruolo della censura nelle opere di intrattenimento. Vi lasciamo inoltre con questo fantasioso cosplay di Bakugo e Spider-Man che fonde i due eroi in uno.