Diamo uno sguardo a Hentatsu il nuovo anime del regista di Kemono Friends!

Dopo aver lavorato all'anime di Kemon Friends, il regista Tatsuki ha mostrato in questi giorni il primo episodio della sua nuova serie dal titolo Hentatsu. Composta da una serie di corti, la serie tratta di due ragazzine che esplorano una versione diroccata del Nakano Broadway di Tokyo.

In onda sulle rete televisive giapponesi Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi Tv e BS11 il sabato verso le 23:57, il primo episodio mostra le due ragazzine protagoniste (una con cornini da Oni, l'altra con orecchie da gatto) dotate di poteri magici aggirarsi per il centro commerciale Nakano Broadway (famoso per la vendita di merchandising a tema otaku) che sembra infestato da una strana creatura, simile ad un granchio, che le rincorre e poi le attacca. Dopo un combattimento acceso, le due riescono ad avere la meglio sulla creatura per poi godersi un meritato momento di relax in un coffee bar. Nonostante la sua brevità, l'episodio mostra delle buone animazioni e della scene d'azione pregevoli. Potete trovare l'episodio intero (dura pochi minuti) in calce alla notizia.

Oltre al regista Tatsuki (famoso per aver lavorato all'anime Kemono Friends), al lavoro sull'anime di Hentatsu troviamo Yoshihisa Ida per le key animation e Yuko Shiromizu. A dare la voce alla due protagoniste abbiamo: Kaoru Takasugi che doppia la ragazzina Oni, mentre Mai Kadowaki presta la sua voce alla ragazza con le orecchie da gatto.

Oltre a Hentatsu, per il 2020 abbiamo già diverse serie annuciate: un nuovo anime di Gundam per questo gennaio e la seconda stagione di The Irregular at Magic High School.