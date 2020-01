Diamo uno sguardo al nuovo Funko Pop! dedicato alla bellissima Elektra

In questi giorni è stato annunciato un nuovo Funko Pop! della linea classica della Marvel Comics questa volta dedicato ad Elektra Natchios, la bella ninja assassina che abbiamo imparato ad amare sulla pagine di Daredevil.

Creata dal leggendario autore Frank Miller per la sua run sulle pagine di Daredevil numero 168, uscito nel gennaio del 1981, la kunoichi di origini greche compie 39 anni. Elektra è stata la donna più amata da Matt Murdock. Dopo una serie di vicissitudini e un rapporto molto complesso, i due sono arrivati anche ad affrontarsi come nemici per poi separarsi. Elektra viene uccisa da Bullseye, il killer dalla mira infallibile, salvo poi tornare in vita sempre nella serie dedicata al super eroe cieco di Hell's Kitchen. Il Funko Pop! che potete trovare in calce alla notizia, e già ordinabile, appartiene alla linea che celebra gli 80 anni della Marvel Comics che si prefige l'obiettivo di far uscire tutte le primissime versioni dei personaggi della Casa delle Idee più amati dai fan. Alcuni giorni fa, ad esempio, vi abbiamo mostrato i Funko Pop! dedicati a Gambit e Rogue degli X-Men presentati alla London Toy Fair.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo Funko Pop? Lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti. Vi lasciamo, inoltre, con questa splendida cover di Werewolf by night dell'autore di Afro Samurai.