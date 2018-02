Diamo un ulteriore sguardo al Boruto adolescente con un accurato character design

, sia manga che anime, si sta occupando di raccontarci la storia di un giovanissimo Boruto alle prese con le sue prime avventure da ninja. Tuttavia, sia in versione cartacea che animata, la serie si apre con un cupo flashforward che mostra il protagonista più adulto. Un character design ci permette di approfondirlo.

Nella scena in questione, ormai nota a tutti gli appassionati e oggetto di mistero da diversi mesi, vediamo un Boruto adolescente fronteggiare un misterioso individuo di nome Kawaki sulle macerie del Villaggio della Foglia. In questa occasione, oltre all'età più avanzata, il figlio del Settimo Hokage presenta alcuni caratteri estetici davvero singolari, che vengono approfonditi nel character design che trovate in calce all'articolo.

L'illustrazione ci rende consapevoli sia della sua altezza, che si avvicina molto a quella di Naruto adulto, che di alcuni tratti distintivi del suo volto o del suo fisico: rivediamo quindi la cicatrice che attraversa il suo viso nella parte destra, il misterioso simbolo di chakra che gli attraversa il volto e il Byakugan che gli vediamo utilizzare nel flashforward iniziale.

Inoltre, come hanno fatto notare parecchi utenti, sembra proprio che la spada che porta al fianco sia quella che vediamo al fianco di Sasuke in Boruto: Naruto Next Generations. Insomma, questo artwork ci conferma quanto l'intera storia di Boruto sembra intenzionata a proiettarci verso questa finestra temporale con il protagonista in versione adolescente: quanto manca affinché l'arco narrativo in questione ci proietti in questo cupo e oscuro scenario?