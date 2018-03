Diamo un'occhiata a Omnimon nel nuovo poster di Digimon Adventure Tri.: Our Future

chiuderà il progetto per l'anniversario dei 15 anni di Digimon Adventure Tri. , con, sesto e ultimo film della serie. Molto della battaglia finale è stato in larga parte anticipato, e ora un nuovo poster ci rivela una figura chiave del climax.

La serie ha anticipato una situazione disperata per i Digi-Destined nel sesto film, e ora il risultato di quella lotta ha rivelato una nuova forma nata dalla Mega fusione tra WarGreyMon e MetalGarurumon, Omnimon. Questo look tutto bianco e angelico per il Digimon lo rende certamente il salvatore dei Digi-Destined. Il sesto e ultimo film di Digimon Adventure tri., Digimon Adventure Tri.: Our Future, uscirà il 5 Maggio in Giappone, e il 20 settembre negli Stati Uniti con un doppiaggio in inglese. È possibile visionare il nuovo poster in calce alla notizia, mentre di seguito potete trovare la sinossi ufficilae del film:

"Il crollo del mondo è iniziato: il furioso Meicoomon, che ha assorbito l'oscura Tailmon evoluta, è cambiato sotto forma di Ordinemon. Esattamente come calcolato da Yggdrasil, sembra che il mondo reale stia per essere inghiottito dal mondo digitale. Nel mezzo del destino imminente, i Bambini Scelti rivolgono i loro sforzi per la salvezza del mondo. Con l'assenza di Taichi, ora non c'è più nessuno se non che Yamato come suo sostituto 'Per salvare il mondo, bisogna fare ciò che bisogna fare!' Gabumon incoraggia Yamato, Agumon continua a credere che Taichi tornerà sicuramente.

Dall'altro lato, Homeostasis, a fronte del patto con Ordinemon che è già andato fuori portata, fa la sua mossa per eseguire il piano definitivo per inghiottire il mondo reale. Per trattenere qualsiasi distruzione possa arrivare, i bambini e i loro digimon partner continuano la loro lotta frenetica. 'La luce di tutti, dentro Meicoomon...', la voce di Tailmon arriva a Hikari che annega disperato. E così per i bambini è arrivato il momento di prendere la decisione finale. Sono i bambini scelti, ma per quanto riguarda il loro futuro scelto? Ora, ancora una volta, l'avventura si evolve."