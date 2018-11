Diamo uno sguardo ad una splendida figure del protagonista di Naruto Shippuden

Sul web spuntano delle immagini che ritraggono una splendida figure del protagonista del manga Naruto Shippuden, che lo ritrae a un quarto della sua grandezza naturale e nella sua forma più potente in assoluto.

Nonostante Naruto Shippuden sia ormai giunto alla sua conclusione da un po' di tempo, continuano a fare capolino sul mercato dei prodotti che rendono onore alla grandezza dell'opera creata da Masashi Kishimoto. Esemplificativo in questo senso è il caso della statuetta dedicata al protagonista Naruto che potete vedere nell'immagine in calce alla notizia.

La figure è opera degli Iron Kite Studios, e misura 79,7 cm in altezza, 50,4 in larghezza e 46 in profondità, cosa che la rende un quarto delle sue dimensioni reali (se il ninja esistesse in carne ed ossa). Il prezzo di questo splendido prodotto è di 28'000 bath tailandesi, che corrispondo a più di 780 euro nostrani.

La figure rappresenta Naruto nella sua forma di Saggio delle Sei Vie, mentre lancia il suo Rasengan definitivo, che sappiamo essere una delle combinazioni più terrificanti dell'intera cosmologia di Kishimoto, soprattutto se combinata al potere di Kurama. Nonostante il costo non certo alla portata delle tasche di tutti, ogni fan del manga e dei momenti che questa versione del nostro eroe ha saputo regalare, ne vorranno sicuramente una.

Che ne pensate? Vi piace questa figure del protagonista nelle vesti che lo hanno visto impegnato nel corso della Quarta Grande Guerra Ninja?

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dall'ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, per un totale di 15 anni di serializzazione. I 700 capitoli realizzati sono stati raccolti in 72 volumi tankōbon, pubblicati in Italia da Panini Comics.