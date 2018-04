Diamo uno sguardo alle sigle di High School DxD Hero, quarta stagione di High School DxD

Annunciata solo qualche mese fa, High School DxD Hero è la quarta stagione di High School DxD, la serie tratta dai romanzi del sensei Ichiei Ishibumi. Ora che il primo episodio è infine stato trasmesso sul circuito televisivo nipponico, finalmente possiamo ammirarne anche le nuove sigle di apertura e chiusura.

Cantate rispettivamente da Minami e Tapimiru, opening ed ending theme del nuovo anime si intitolato "SWITCH" e "Motenai Kuse ni (モテないくせに(`;ω;´))”. Ve le proponiamo entrambe in calce all’articolo, ricordandovi che High School DxD Hero sarà composto da 12 episodi soltanto, esattamente come avvenuto nel 2015 per la terza stagione dell’anime.

Mentre le precedenti stagioni erano state prodotte dallo studio d'animazione TNK (School Days, Ikki Tōsen: Xtreme Xecutor), la nuova serie è stata invece affidata allo studio Passione (Rail Wars!, Citrus, Hinako Note). Il direttore del progetto è Yoshifumi Sueda, mentre Kenji Konuta e Makoto Uno ne curano rispettivamente la sceneggiatura ed il character design.

"Una guerra tra l’Inferno e il Paradiso imperversa sulla Terra - e una furia ormonale ha luogo nei pantaloni di Issei. Entra in scena la formosa Rias, presidente del Club di Ricerca dell’Occulto: un club che in realtà non studia affatto l’occulto. Sono loro l’occulto - e Rias è un Diavolo!"

Nota anche come Highschool DxD, High School DxD è una serie di light novel scritta da Ichiei Ishibumi ed illustrata da Miyama-Zero. Lanciata nel 2008 e tuttora in corso, la serie di romanzi si compone ormai di 24 volumi, sfortunatamente ancora inediti nel nostro paese. Dal progetto sono stati tratti un adattamento cartaceo, svariati manga spin-off, tre serie televisive d’animazione e quattro OVA. In Italia, i vari manga tratti dalla serie sono editi da Planet Manga (Panini Comics).