Diamo uno sguardo da vicino al power-up del prossimo episodio di ONE PIECE

Durante il corso della puntata di ONE PIECE che andrà in onda domani, uno dei personaggi avrà un considerevole aumento del suo potere, e, nel materiale promozionale, possiamo dare uno sguardo più completo a questa sua nuova e temibile trasformazione.

Domani andrà in onda l'episodio numero 862 della trasposizione anime di ONE PIECE, basato sul capolavoro di Eiichiro Oda, e gli appassionati si apprestano ad assistere al radicale mutamento di uno dei personaggi principali di questa saga. L'avventura nel territorio dell'imperatrice Big Mom si sta avviando al climax conclusivo, e tutto è pronto per gli scontri più interessanti dell'intero arco narrativo corrente.

In particolare, sembra che in questa puntata 862 le luci della ribalta se le prenderà la dolce Carrot, che perderà molta della sua dolcezza per lasciare spazio alla sua parte più brutale e selvaggia. La tribù dei Mink è infatti in grado, con l'ausilio della luce lunare, di trasformarsi in una versione primordiale, in grado di controllare l'elettricità. Oltre a questo, sviluppa capacità fisiche e combattive completamente fuori scala per qualsiasi essere umano. Nella preview la vediamo avere facilmente la meglio della flotta di uno dei figli di Big Mom, mentre ora, grazie a del materiale promozionale, possiamo ammirare l'aspetto di questa sua nuova forma.

Come potete vedere nell'immagine, Carrot assume una conformazione più slanciata, con i capelli che si allungano notevolmente, diventando di un bianco acceso. Gli occhi invece, ed è forse il dettaglio che più riesce a trasmettere il cambiamento di indole del personaggio, diventano rossi nella pupilla e neri nella parte della sclera, conferendo uno sguardo inquietante e terrificante allo stesso tempo a quella che fino a poco prima era una dolce donna-coniglio.

Ovviamente ci attende anche qualche novità sullo scontro tra Rufy e Katakuri, che, con il recupero dell'Haki da parte del nostro protagonista, è pronto a riprendere al massimo, con l'esito che è più incerto che mai.

Che ne pensate dell'aspetto e della forza che Carrot assumerà nella puntata di domani di ONE PIECE? La vedrete? Fatecelo sapere!