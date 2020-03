Diamond is Unbreakable: Koichi Hirose in versione hip hop in questa fan art

La musica e Le Bizzarre Avventure di JoJo formano da anni un connubio imprescindibile, visto che i nomi dei personaggi e degli stand scelti da Hirohiko Araki vengono presi di peso dal mondo musicale. Vediamo questa fan art di Koichi Hirose in versione Hip Hop.

Sul famoso forum di Reddit, un fan ha postato questo meraviglioso disegno dell'amico di Josuke Higashikata che potete trovare in calce alla notizia. L'autore del disegno è Euclase e, come potete vedere, si è adattato bene allo stile di Araki. Il personaggio di Koichi, più di molti altri personaggi, è molto legato alla musica o meglio ai suoni, visto il suo potere stand Echoes l'unico stand ad avere ben tre stadi evolutivi. Act 1 riesce ad applicare i suoni su oggetti e persone, Act 2 rende reali gli effetti delle onomatopee (ad esempio, se toccate l'onomatopea del fuoco, vi scottate). Act 3 invece sembra discostarsi da questo schema, infatti guadagna velocità e forza fisica, ma riesce solo ad appesantire il bersaglio che colpisce. Uno stand particolare che, metaforicamente, accompagna con le sue evoluzioni la crescita del personaggio di Koichi, prima timido e pauroso ragazzino, poi eroe decisivo per lo scontro finale con il serial Killer Yoshikage Kira.

Vi siete mai chiesti dove Araki ha preso spunto per la città di Morio Cho? L'autore ha ambientato la serie in una cittadina perchè voleva creare nel lettore una forte suspence, rendendo gli abitanti della città come dei ragni che attendono le vittime nella loro tela. Inquietante, vero?