I diari della speizale arriva in Italia con J-POP Manga, arriva l'annuncio ufficiale

Attraverso un comunicato stampa, J-POP Manga ha annunciato che presto porterà in Italia la nuova serie di Natsu Hyuuga, Ikki Nanao e Nekokurage: I diari della speziale. L'opera racconta la storia di una giovane farmacista, rapita e venduta come serva del palazzo imperiale, che deve fare i conti con la vita di corte.

Il primo volume di I diari della speziale arriverà in libreria, fumetteria e negli store online dal 21 luglio, con uno speciale taccuino in allegato in edizione limitata. Questa è la prima opera di Natsu Hyuuga e Nekokurage ad arrivare nella penisola italiana: i precedenti lavori come Tonelico no Ou, per il primo, e Gekkan Shoujo Nozaki-kun Anthology, per il secondo, non sono mai stati tradotti nella nostra lingua.

Già tradotto in inglese e francese, I diari della speziale racconta la storia della giovane farmacista Maomao. Rapita dal quartiere a luci rosse dove lavorava, viene venduta al palazzo imperiale come schiava. Qui cerca di passare inosservata, sognando la libertà e di poter riabbracciare suo padre. Ma quando attraverso la sua conoscenza delle spezie, salva la principessa dalla morte, la vita alla corte di Maomao cambia per sempre.



La ragazza attira le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: l'ex erborista torna a preparare pozioni in pianta stabile! Cosa ne pensate della sinossi del'opera? Darete una possibilità a questa novità portata dall'etichetta di Edizioni BD? In precedenza, J-POP Manga ha presentato Beyond the Clouds e Tsugumi Project, in arrivo in Italia dal 7 luglio. Non solo, anche Lady Oscar Collection - Le Rose di Versailles Encore; il nuovo box di J-POP esce a luglio, ecco i dettagli.