I Diari della Speziale, in arrivo l'adattamento anime delle avventure di Maomao

Uno dei manga tratti da light novel più popolare degli ultimi annni è I Diari della Speziale. Scritto da Itsuki Nanao e disegnato da Nekokurage sul soggetto originale di Natsu Hyuga, il manga de I Diari della Speziale ha fatto il suo esordio a maggio 2017 sulla rivista Monthly Big Gangan di Square Enix.

La light novel originale è invece iniziata nel 2011, e conta ad oggi ben 11 volumi. I Diari della Speziale narra la storia della giovane speziale Maomao, cresciuta in uno yukaku, quartiere del piacere cinese, dal padre farmacista. Un giorno la ragazza viene rapita e poi venduta alla Corte interna del Palazzo Imperiale cinese, dove riesce a spiccare grazie alle sue conoscenze di erbe e veleni, e finisce così per diventare l'ancella di una delle nobili consorti dell'imperatore.

Dopo essersi guadagnato un adattamento manga, I Diari della Speziale otterrà anche un adattamento anime. Come scritto nel tweet di @gaak_fr, è stato annunciato ufficialmente l'anime dell'opera di Natsu Hyuga, visto l'ottimo successo del manga di Itsuki Nanao e Nekokurage. Al momento non ci sono ulteriori informazioni al riguardo, ma a breve potrebbero essere rilasciate per la gioia dei fan.

In Italia il manga de I Diari della Speziale è in corso di pubblicazione grazie a J-POP, che è arrivato a tradurre il volume 8 dell'opera. Se cercate uno slice of life divertente ma anche pieno di misteri e suspense, ve lo consigliamo caldamente. Le scorribande della Corte Imperiale sono molto più movimentate di quel che può sembrare e Maomao sarà chiamata a sfoggiare tutte le sue risorse per risolvere i casi più intricati.



