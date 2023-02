I Diari della Speziale, trailer e locandina per l'anime sui segreti del palazzo imperiale

Continua a essere florido il settore delle light novel in Giappone, con tanti titoli che ottengono sempre più visibilità e, quindi, possibilità di venire trasformati in anime. Ed è proprio ciò che è successo a una serie ben nota in Giappone, come i I Diari della Speziale, già nota per il suo adattamento manga.

Conosciuto in Giappone con il titolo Kusuriya no Hitorigoto, tradotto in ambito internazionale col titolo The Apothecary's Diaries, I Diari della Speziale segue la storia di Maomao, una ragazzina figlia di uno speziale e cresciuta in un piccolo paesino di provincia dell'impero cinese. Non avrebbe mai pensato però di essere rapita e di essere venduta proprio al palazzo imperiale dove, a causa delle sue capacità, notate dal cerusico Jinshi, si ritrova a dover identificare i veleni che potrebbero essere inseriti nel cibo destinati alla consorte preferita dell'imperatore.

Fu già annunciato l'adattamento animato de I Diari della Speziale diversi mesi fa, ad agosto, ma adesso è il momento di vedere la storia in azione grazie agli sforzi dello studio OLM. Il trailer de I Diari della Speziale, disponibile in alto, mostra i primi passi di Maomao nell'enorme palazzo della Cina imperiale, dove dovrà destreggiarsi tra veleni e intrighi. In basso, invece, è disponibile la key visual de I Diari della Speziale con Maomao vista di spalle mentre si dirige verso l'immensa costruzione.

Norihiro Naganuma è il regista scelto per questo lavoro di Studio OLM e Toho Animation, col direttore che si occuperà anche di supervisionare la sceneggiatura. Il design è stato invece affidato a Yukiko Nakatani. I Diari della Speziale arriverà nel corso del 2023.