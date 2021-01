Il Diario di Anna Frank arriva in versione graphic novel con Star Comics

Il 27 gennaio è una data molto particolare. Per ricordare gli orrori avvenuti sotto il regime nazista verso la metà del secolo scorso, è stata istituita la Giornata della Memoria, in modo tale che non si dimentichino gli orrori avvenuti nei campi di concentramento. L'Olocausto è parte importante della nostra storia e Star Comics non lo dimentica.

La casa editrice nostrana ha condiviso sui propri social, in occasione proprio di questo giorno particolare, l'arrivo di una graphic novel basata su una delle storie più famose dell'Olocausto. Star Comics pubblicherà Il Diario di Anne Frank nella versione ideata e prodotta da Ozanam e Nadji e si ispira al famoso diario ritrovato appartenente alla giovane ragazza ebrea Anna Frank.

Dapprima nascosta, poi lei e la sua famiglia furono scoperti e deportati, e non torneranno mai più ad eccezione del padre Otto dai luoghi dell'orrore. Durante i suoi mesi di clandestinità, Anna scrisse i suoi pensieri su un diario, con tutta la raccolta che fu pubblicata diversi anni dopo. Quei racconti della giovane adesso vivranno anche in forma di graphic novel e nel post di Star Comics in basso si può intravedere la copertina e una delle pagine.

Il Diario di Anne Frank è disponibile al prezzo di 13,90€ e sarà formato da 144 pagine totali. La casa editrice intanto si prepara alle uscite previste per febbraio 2021.