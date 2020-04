Il dibattito infuria tra i fan: meglio Yoruichi di Bleach o Mirko di My Hero Academia?

Internet è quel magico luogo dove tutti i fan vanno d'amore e d'accordo. Ovviamente non è vero, anzi assistiamo spesso a dibattiti "cruenti" tra fan. L'ultimo a diventare virale è la rivalità tra due eroine provenienti da Bleach e My Hero Academia.

I due personaggi in questione sono Yoruichi Shihoin e Mirko (Rumi Usagiyama) due fan favorite che stanno spaccando il mondo dei social degli appassionati. La diatriba sarebbe nata a seguito del post dell'utente gonshairline sul suo profilo Twitter dopo averle paragonate. Da lì si sono scatenati i fan delle due fazioni, come potete vedere in calce alla notizia. I due personaggi hanno molti punti in comune, infatti sono entrambe donne forti ed indipendenti che riescono ad emergere sugli altri sia per le abilità combattive (del resto parliamo sempre di due shonen d'azione) sia per il carisma ed il fascino. Mirko ha già conquistato tutti anche se ha debuttato da pochissimo nell'anime e, in fin dei conti, anche nel manga.

Yoruichi, invece, è un personaggio subito focale per la storia della serie di Tite Kubo. Proprio lei introduce Ichigo Kurosaki nella Soul Society la prima volta, traghettandolo in quel mondo ed insegnandogli alcune tecniche di combattimento. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà per lei il nuovo adattamento anime di Bleach. Nel chiudere la news, ovviamente la palla passa a voi. Chi preferite tra le due? Fatecelo sapere lasciando un commento.