Dick Fight Island è il manga più venduto del suo genere su Amazon

Il primo volume della versione inglese di Dick Fight Island si trova attualmente in prima posizione nella classifica dei Romance Manga e degli Yaoi GBTQ+ più venduti su Amazon. Il manga di Reibun Ike si è anche classificato come il quinto manga tra i più venduti della categoria azione e avventura.

Stando a quanto annunciato da SuBLime Manga, publisher che ha portato l'opera di Reibun Ike su Amazon.com, Dick Fight Island è il manga del momento, almeno per quanto riguarda il genere di appartenenza.

Su Twitter, Reibun Ike ha commentato questa lieta notizia ringraziando i fan e celebrando questo incredibile traguardo con una divertentissima GIF di uno dei suoi personaggi. "Grazie per il primo posto nei best seller. Spero che il manga vi stia piacendo, il cuore di Roro sta tremando di gioia".

Per chi non dovesse conoscerlo, ecco la sinossi di Dick Fight Island. "Otto isole rappresentate dai loro migliori guerrieri devono combattere in un torneo per decidere chi di loro sarà re. A vincere questa battaglia di resistenza non sarà l'ultimo a restare in piedi, ma l'ultimo a venire!".

"Il torneo per scegliere il prossimo re delle isole sta per cominciare. Le regole sono semplici: chi viene per primo perde. I guerrieri partecipanti proteggono le loro potenti spade con un'armatura che diventa sempre più grande ed elaborata a ogni round del torneo. Ma uno di essi è tornato dagli studi all'estero con una tecnica in grado forzare una piacevole eruzione. Questo abile guerriero è destinato a diventare re?".

