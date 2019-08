Didn't I Say to Make My Abilities Average: il nuovo PV svela la data di uscita dell'anime

Un mese e mezzo dopo la pubblicazione del suo primo trailer ufficiale, Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! è tornato a mostrarsi in un nuovo video promozionale. La clip, visibile in cima all'articolo, mostra una serie di spezzoni tratti dalla prima stagione dell'anime.

Per chi non lo sapesse, Watashi, Nōryoku wa kinchi de tte Itta yo ne! è un anime tratto dall'ominima light novel di FUNA. La serie sarà diretta da Masahiko Ohta (Minami-ke, Yuruyuri - Happy Go Lily, Gabriel DropOut) presso lo studio di animazione Project No.9, mentre Takashi Aoshima si occuperà delle sceneggiatura. So Watanabe (Momo Kyun Sword, Girls Beyond the Wasteland) curerà invece il character design.

La casa editrice giapponese Seven Seas Entertainment, incaricata della distribuzione del fumetto, ha così descritto la trama: "Dopo aver compiuto dieci anni, Adele von Ascham viene colpita da un improvviso e terribile mal di testa causato dal riaffiorare dei ricordi della sua vita precedente, più precisamente di quando era una ragazza giapponese di diciotto anni chiamata Kurihara Misato. Quella vita venne però bruscamente interrotta quando Misato morì nel tentativo di aiutare una bambina, evento che la portò a incontrare Dio. Durante quell'incontro, la giovane fece una strana richiesta sperando di poter ottenere particolari abilità nella sua prossima vita. Ma poche cose vanno come previsto".

La serie debutterà lunedì 7 ottobre 2019 su AT-X, Tokyo MX e BS11. Al di fuori del Giappone, l'anime sarà distribuito da Crunchyroll.

