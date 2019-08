Didn't I Say to Make My Abilities Average: pubblicato un video dedicato alla protagonista

Nel corso di queste ultime ore, il sito web ufficiale dedicato a Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! (Watashi, Nōryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne!), anime tratto dalla light novel di FUNA, ha pubblicato un nuovo video dell'opera specificatamente incentrato sulla protagonista, chiamata Mile.

Qui di seguito potete visionare i nomi di alcuni dei doppiatori per ora confermati che lavoreranno all'opera, di cui recentemente sono inoltre giunte nuove informazioni sull'opening theme:

Azumi Waki nei panni di Mile e Misato Kurihara

Sora Tokui nei panni di Reina

Fumiko Uchimura nei panni di Mavis

Masumi Tazawa nei panni di Pauline

Masahiko Ohta (Minami-ke, Yuruyuri - Happy Go Lily, Gabriel DropOut) si occuperà di dirigere l'anime in collaborazione con Takashi Aoshima, che ha lavorato con Ohta in molte delle serie che ha diretto, sarà il responsabile della "series composition". Sō Watanabe (Momo Kyun Sword, Girls Beyond the Wasteland) si occuperà invece del character design. Tra i membri dello staff, figurano:

Art Director: Masazumi Matsumiya, Mio Miyamoto

Color Design: Yoko Suzuki

CG Line Director: Toshirō Hamamura

Director Della Fotografia: Fumiaki Nimura

Editing: Emi Onodera

Sound Director: Yasunori Ebina

Sound Production: Dax

Production Music: Yasuhiro Misawa

Music Production: Avex Pictures

La premiere dell'anime - di cui è stato pubblicato anche un trailer - è stata fissata per quest'ottobre. Seven Seas Entertainment ha concesso in licenza sia la serie light novel che il manga e descrive così la storia:

"Dopo aver compiuto dieci anni, Adele von Ascham viene colpita da un improvviso e terribile mal di testa causato dal riaffiorare dei ricordi della sua vita precedente, più precisamente di quando era una ragazza giapponese di diciotto anni chiamata Kurihara Misato. Quella vita venne però bruscamente interrotta quando Misato morì nel tentativo di aiutare una bambina, evento che la portò a incontrare Dio. Durante quell'incontro, la giovane fece una strana richiesta sperando di poter ottenere particolari abilità nella sua prossima vita. Ma poche cose - specialmente i desideri - vanno come previsto."

FUNA ha pubblicato il romanzo sul sito web Shōsetsuka ni Narō! (Let's Become Novelists!) nel gennaio 2016, con la serie che è tutt'ora in corso. Taibundo ed Earth Star Novel hanno stampato il primo volume - con illustrazioni di Itsuki Akata - nel maggio 2016, con l'11° volume che è stato pubblicato il 16 luglio. Seven Seas Entertainment ha invece pubblicato il sesto volume il 25 giugno. Neko Mint ha lanciato l'adattamento manga della serie sul sito Web Comic Earth Star di Earth Star Entertainment nell'agosto 2016, con il terzo volume è stato pubblicato a giugno 2018. Yuki Moriki ha rilasciato un manga spin-off in quattro parti intitolato Watashi, Miochij wa wa Heikinchi de tte Itta yo ne! (Didn't I Say to Make My Everyday Life Average in the Next Life?!) sul sito web di Comic Earth Star l'11 luglio.